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Блокада на польському кордоні: перед пунктом пропуску «Корчова – Краківець» призупинять пропуск вантажівок

11:47, 17 квітня 2024
У Польщі плануються обмеження на кордоні з Україною з 18 по 20 квітня.
Блокада на польському кордоні: перед пунктом пропуску «Корчова – Краківець» призупинять пропуск вантажівок
Джерело фото: agroportal.ua
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За повідомленням польської сторони, можливе призупинення перевезення вантажів на вʼїзд до України в період з 18 квітня 09:00 год. до 20 квітня 09:00 год. 2024 року перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець». Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль на годину. Державна митна служба України зазначає, що обмеження не стосуватиметься вантажів гуманітарного і військового призначення.

Проте, рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься без перешкод.

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