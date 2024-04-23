У Харкові чоловік влаштував стрілянину на зупинці громадського транспорту: є поранені

Зловмисник поранив осіб людей на тролейбусній зупинці.

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У Харкові на зупинці громадського транспорту чоловік влаштував стрілянину, поранивши трьох людей.

Як повідомили в поліції Харківської області, особу стрільця вже встановлено, наразі його розшукує поліція. Постраждалих доправили в лікарню з вогнепальними пораненнями різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 22 квітня по вулиці 12 Квітня.

Вогнепальні поранення ніг отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на тролейбусній зупинці. Стрілець зник із місця події.

Зловмисником виявився 33-річний мешканець Індустріального району Харкова. Проводяться розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування.

По факту скоєного слідчими відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

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