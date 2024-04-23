В Харькове мужчина устроил стрельбу на остановке общественного транспорта: есть раненые

Злоумышленник ранил троих человек на троллейбусной остановке.

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В Харькове на остановке общественного транспорта мужчина устроил стрельбу, ранив троих человек.

Как сообщили в полиции Харьковской области, личность стрелка уже установлена, сейчас его разыскивает полиция. Пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями разной степени тяжести.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 22 апреля по улице 12 апреля.

Огнестрельные ранения ног получили трое мужчин 41, 37 и 46 лет, которые находились на троллейбусной остановке. Стрелок скрылся с места происшествия.

Злоумышленником оказался 33-летний житель Индустриального района Харькова. Проводятся розыскные мероприятия по установлению его местонахождение.

По факту совершенного следователями возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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