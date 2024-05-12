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У Києві до 15 травня поблизу 29 кладовищ патрулюватимуть правоохоронці

17:12, 12 травня 2024
У столиці тривають поминальні дні.
У Києві до 15 травня поблизу 29 кладовищ патрулюватимуть правоохоронці
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У Києві протягом 12 – 15 травня на 29-ти кладовищах триватимуть поминальні дні. Протягом цих днів правоохоронці нестимуть службу поблизу кладовищ, в першу чергу звертаючи увагу на виявлення підозрілих осіб та предметів. Головна мета заходів – не допустити вчинення правопорушень та будь-яких провокацій.

Як повідомили у поліції, охорону публічної безпеки та порядку забезпечують працівники Головного та територіальних управлінь поліції Києва, військовослужбовці Національної Гвардії України, працівники Муніципальної варти та ДФТГ та кінологи зі службовими собаками.

Водночас громадянам нагадують про необхідність дбати про власну безпеку та закликають інформувати про будь-які підозрілі предмети наряди поліції, які знаходиться поблизу або телефонувати на спецлінію.

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