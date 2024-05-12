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В Киеве до 15 мая около 29 кладбищ будут патрулировать правоохранители

17:12, 12 мая 2024
В столице проходить поминальные дни.
В Киеве до 15 мая около 29 кладбищ будут патрулировать правоохранители
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В Киеве в течение 12 – 15 мая на 29-ти кладбищах будут проходить поминальные дни. В эти дни правоохранители будут нести службу вблизи кладбищ, в первую очередь обращая внимание на выявление подозрительных лиц и предметов. Главная цель мер – не допустить совершения правонарушений и каких-либо провокаций.

Как сообщили в полиции, охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают работники Главного и территориальных управлений полиции Киева, военнослужащие Национальной Гвардии Украины, работники Муниципального караула и ДФТГ и кинологи со служебными собаками.

В то же время гражданам напоминают о необходимости заботиться о собственной безопасности и призывают информировать о любых подозрительных предметах наряды полиции, находящихся поблизости или звонить спецлинию.

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