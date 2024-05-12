«На ваши банковские карты осуществляется хакерская атака»: мошенники придумали новую схему

В Сумской области полицейские открыли уголовные производства по фактам совершения мошенничеств в отношении жителей области.

Фото: dev.ua

На Сумщине в полицию обратилось семь жителей области, ставших жертвами мошенников.

Как сообщила полиция Сумской области, гражданам с незнакомого номера звонили по телефону неизвестные, которые назывались работниками банков и говорили, что на их банковские карты осуществляется хакерская атака.

«Чтобы уберечь деньги, нужно было назвать конфиденциальную информацию. Доверчивые жители области разглашали персональные данные и, как следствие, теряли средства», - заявили в полиции.

Некоторым пострадавшим поступали сообщения в сети Интернет от якобы знакомых, которые просили взаймы. Желая помочь граждане перечисляли деньги, а уже впоследствии узнавали, что аккаунты знакомых взламывали мошенники.

Также гражданам поступали сообщения с текстом о возможности выплат социальной помощи. Заявители переходили по ссылке и теряли свои сбережения.

В полиции призвали граждан никому и ни при каких обстоятельствах не разглашать свои персональные данные и конфиденциальную информацию о банковских счетах, не переходить по неизвестным ссылкам, не доверять позвонившим посторонним лицам, которые представляются работниками банка. Правоохранители добавили, что в случае возникновения любых вопросов следует обращаться в финансовое учреждение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.