«На ваші банківські картки здійснюється хакерська атака»: шахраї вигадали нову схему

На Сумщині поліцейські відкрили кримінальні провадження за фактами вчинення шахрайств відносно жителів області.

Фото: dev.ua

На Сумщині до поліції звернулося сім жителів області, які стали жертвами шахраїв.

Як повідомила поліція Сумської області, громадянам з незнайомого номера телефонували невідомі, які називалися працівниками банків та говорили, що на їхні банківські картки здійснюється хакерська атака.

«Щоб вберегти гроші потрібно було назвати конфіденційну інформацію. Довірливі жителі області розголошували персональні дані і як наслідок втрачали кошти», - заявили у поліції.

Деяким потерпілим надходили повідомлення в мережі Інтернет від нібито знайомих, які просили в борг. Бажаючи допомогти громадяни перераховували гроші, а вже згодом дізнавались, що облікові записи знайомих зламували шахраї.

Також громадянам надходили повідомлення з текстом про можливість виплат соціальної допомоги. Заявники переходили за посиланням та втрачали власні заощадження.

У поліції закликали громадян нікому та ні за яких обставин не розголошувати свої персональні дані і конфіденційну інформацію про банківські рахунки, не переходити за невідомими посиланнями, не довіряти стороннім особам, які телефонуючи представляються працівниками банку. Правоохоронці додали, що у разі виникнення будь-яких питань треба звертатися до фінансової установи.

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