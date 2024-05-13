Євросоюз схвалив «торговий безвіз» для України ще на рік

Оновлена угода містить «запобіжники» проти надмірного імпорту сільськогосподарської продукції з України.

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Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Про це повідомили на офіційному сайті Європейської комісії.

Оновлена угода містить посилений захисний механізм та «запобіжники» проти надмірного імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Йдеться про «екстрене гальмування», зокрема щодо яєць, мʼяса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду. Цей захід автоматично застосовується щодо цих продуктів у разі, якщо імпорт досягне середньорічного обсягу зафіксованого з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

«ЄС остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік», - повідомив прем'єр-міністра України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це є важливою підтримкою для українських виробників, експорту та економіки.

«Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі», - додав прем'єр.

Як зазначає Reuters, через нові обмеження Україна заробить на €331 мільйон менше від експорту до ЄС, ніж у 2023 році, порівняно з €240 мільйонами в початковій пропозиції Європейської комісії.

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