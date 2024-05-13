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Евросоюз одобрил «торговый безвиз» для Украины еще на год

16:34, 13 мая 2024
Обновленное соглашение содержит «предохранители» против чрезмерного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Евросоюз одобрил «торговый безвиз» для Украины еще на год
Фото: Pixabay
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Европейский Союз окончательно одобрил «торговый безвиз» для Украины. Об этом сообщили на официальном сайте Европейской комиссии.

Обновленное соглашение содержит усиленный защитный механизм и предохранители против чрезмерного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Речь идет об «экстренном торможении», в частности, относительно яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда. Эта мера автоматически применяется в отношении этих продуктов в случае, если импорт достигнет среднегодового объема, зафиксированного с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

«ЕС окончательно одобрил «торговый безвиз» для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год», – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это важная поддержка для украинских производителей, экспорта и экономики.

«Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе», - добавил премьер.

Как отмечает Reuters, из-за новых ограничений Украина заработает на €331 миллион меньше от экспорта в ЕС, чем в 2023 году, по сравнению с €240 миллионами в первоначальном предложении Европейской комиссии.

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