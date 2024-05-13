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Героєм нового сезону «Холостяка» став військовий Олександр «Терен» Будько

19:33, 13 травня 2024
У новому сезоні шоу «Холостяк» головним героєм стане військовий Олександр «Терен» Будько
Героєм нового сезону «Холостяка» став військовий Олександр «Терен» Будько
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Телеканал СТБ оголосив про старт першого за два роки нового сезону шоу «Холостяк». Головним героєм шоу став військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games Олександр «Терен» Будько.

«Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок – це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці», – зазначили на каналі.

Новий сезон розпочнеться восени.

Вперше в історії проєкту канал оголосив ім'я головного героя разом зі стартом кастингу. Раніше учасниці проєкту не знали, хто стане холостяком, їх знайомили на першій вечірці

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