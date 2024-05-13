Героем нового сезона «Холостяка» стал военный Александр «Терен» Будько

В новом сезоне шоу «Холостяк» главным героем станет военный Александр «Терен» Будько.

Телеканал СТБ объявил о старте первого за два года нового сезона шоу «Холостяк». Главным героем шоу стал военный, ветеран, общественный деятель, автор книги «История упрямого мужчины» и участник национальной сборной Invictus Games Александр «Терен» Будько.

«Сегодня идеальный мужчина в глазах украинок – это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности», – отметили на канале.

Новый сезон начнется осенью.

Впервые в истории проекта канал объявил имя главного героя вместе со стартом кастинга. Ранее участницы проекта не знали, кто станет холостяком, их знакомили на первой вечеринке.



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