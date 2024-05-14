Министры юстиции G7 помогут Украине усилить контроль за контрактами на реконструкцию судов

Министры юстиции стран «Большой семерки» подтвердили обязательство поддерживать Украину в дальнейшем укреплении существующих превентивных мер по снижению риска коррупции по контрактам, заключенным на физическую реконструкцию помещений судов.

Одним из приоритетов Украины должно быть полное внедрение и дальнейшее усиление существующих превентивных антикоррупционных мер в контрактах, заключенных на физическую реконструкцию учреждений системы правосудия. Об этом отметили в приложении к Декларации министров юстиции стран G7 по результатам встречи 9-10 мая.

Так, как указали министры, несмотря на продолжающуюся войну, судебная система Украины остается в основном функциональной. Однако около 15% судов не работают по всей стране. С началом войны многие судебные учреждения были серьезно повреждены, полностью уничтожены или заняты российскими агрессорами, а судей, прокуроров и административный персонал этих судебных учреждений перевели в другие места.

«Мы подтверждаем наше обязательство поддерживать Украину в дальнейшем укреплении существующих превентивных мер по снижению риска коррупции по контрактам, заключенным на физическую реконструкцию учреждений системы правосудия, в том числе путем полной реализации как Национальной антикоррупционной стратегии Украины, так и соответствующей Государственной антикоррупционной программы» - указано в заявлении.

Также отмечается, что «некоторые рекомендации и выводы соответствующих международных антикоррупционных мониторинговых механизмов, включая ООН, GRECO и OECD, выполнены частично». Поэтому для Украины будут дальнейшие рекомендации по противодействию взяточничеству.

«В феврале 2023 года Украина получила статус участника Рабочей группы ОЭСР по взяточничеству (WGB) с ожиданием, что до февраля 2025 г. она введет правовые реформы, чтобы соответствовать требованиям, необходимым для полноправного членства в WGB.

В настоящее время продолжается второй цикл обзора Украины согласно Механизму обзора имплементации Конвенции ООН против коррупции в сфере предупреждения и возвращения активов, результатом которого будут дальнейшие рекомендации в этих сферах» - указали министры.

«Любое дальнейшее выполнение этого заявления будет происходить в рамках «ACT for Ukraine», а результаты будут представлены накануне ежегодной встречи министров юстиции G7» - подытожили авторы заявления.

Ниже приводим само заявление.

Автор: Наталя Мамченко

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