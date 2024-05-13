Ермак и филантроп Сорос обсудили подготовку к Саммиту мира и возвращение пленных

Кроме того, стороны подняли вопросы приоритетов Украины в международной политике и отстаивание принципов демократии.

Источник фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с американским бизнесменом, филантропом, главой сети Фундаций «Открытое общество» Александром Соросом подготовку к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15–16 июня. Кроме того, стороны подняли вопросы приоритетов Украины в международной политике, отстаивание принципов демократии.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Руководитель ОП рассказал об Украинской формуле мира –о безопасности в Черном и Азовском морях, обеспечении экспорта из Украины, ядерной безопасности и возвращении пленных и незаконно депортированных украинских детей.

В ОП отмечают, что Александр Сорос и Международный фонд «Возрождение», являющийся частью сети Фундаций «Открытое общество», активно поддерживают реализацию плана Bring Kids Back UA.

«Эти вопросы являются приоритетными не только для нас, ведь речь идет о продовольственной и ядерной безопасности, возвращении граждан, детей, которые будут отстаивать демократические ценности и будут строить евроатлантическое будущее Украины», – подчеркнул руководитель Андрей Ермак.

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