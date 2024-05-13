Єрмак та філантроп Сорос обговорили підготовку до Саміту миру та повернення полонених

Крім того, сторони підняли питання пріоритетів України в міжнародній політиці та обстоювання принципів демократії.

Джерело фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із американським бізнесменом, філантропом, головою мережі Фундацій «Відкрите суспільство» Олександром Соросом підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня. Крім того, сторони підняли питання пріоритетів України в міжнародній політиці, обстоювання принципів демократії.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Керівник ОП розповів про Українську формулу миру – про безпеку в Чорному й Азовському морях, забезпечення експорту з України, ядерну безпеку й повернення полонених і незаконно депортованих українських дітей.

В ОП зазначають, що Олександр Сорос та Міжнародний фонд «Відродження», який є частиною мережі Фундацій «Відкрите суспільство», активно підтримують реалізацію плану Bring Kids Back UA.

«Ці питання є пріоритетними не лише для нас, адже йдеться про продовольчу та ядерну безпеку, повернення громадян, дітей, які відстоюватимуть демократичні цінності та будуватимуть євроатлантичне майбутнє України», – наголосив керівник Андрій Єрмак.

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