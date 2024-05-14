Міністри юстиції G7 допоможуть Україні посилити контроль за контрактами на реконструкцію судів

Міністри юстиції країн «Великої сімки» підтвердили зобов’язання підтримувати Україну в подальшому зміцненні існуючих превентивних заходів для зниження ризику корупції щодо контрактів, укладених на фізичну реконструкцію приміщень судів.

Одним з пріоритетів для України має бути повне впровадження та подальше посилення існуючих превентивних антикорупційних заходів у контрактах, укладених на фізичну реконструкцію установ системи правосуддя. Про це зазначили у додатку до Декларації міністрів юстиції країн G7 за результатами зустрічі 9-10 травня.

Так, як вказали міністри, незважаючи на триваючу війну, судова система України залишається в основному функціональною. Однак близько 15% судів не працюють по всій країні. З початком війни багато судових установ було серйозно пошкоджено, повністю знищено або зайнято російськими агресорами, а суддів, прокурорів та адміністративний персонал цих судових установ було переведено в інші місця.

«Ми підтверджуємо наше зобов’язання підтримувати Україну в подальшому зміцненні існуючих превентивних заходів для зниження ризику корупції щодо контрактів, укладених на фізичну реконструкцію установ системи правосуддя, в тому числі шляхом повної реалізації як Національної антикорупційної стратегії України, так і та відповідної Державної антикорупційної програми» - вказано у заяві.

Також зауважується, що «деякі рекомендації та висновки відповідних міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, включаючи ООН, GRECO та OECD, виконано лише частково». Тому для України будуть подальші рекомендації для протидії хабарництву.

«У лютому 2023 року Україна отримала статус учасника Робочої групи ОЕСР з хабарництва (WGB) з очікуванням, що до лютого 2025 року вона запровадить правові реформи, щоб відповідати вимогам, необхідним для повноправного членства в WGB.

Наразі триває другий цикл огляду України згідно з Механізмом огляду імплементації Конвенції ООН проти корупції у сфері попередження та повернення активів, результатом якого будуть подальші рекомендації у цих сферах» - вказали міністри.

«Будь-яке подальше виконання цієї заяви відбуватиметься в рамках «ACT for Ukraine», а результати будуть представлені напередодні щорічної зустрічі міністрів юстиції G7» - підсумували автори заяви.

Нижче наводимо саму заяву.

Автор: Наталя Мамченко

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