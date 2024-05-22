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В Києві засудили ревнивця, який ударом в голову вбив чоловіка, який заговорив з його дівчиною

23:50, 22 травня 2024
Чоловік у нетверезому стані вдарив відвідувача нічного клубу кулаком в голову, після чого той помер.
В Києві засудили ревнивця, який ударом в голову вбив чоловіка, який заговорив з його дівчиною
Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві судили уродженця Сумщини, який через ревнощі вдарив чоловіка в голову у столичному нічному клубі, внаслідок чого той помер. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Він у нетверезому стані наніс чоловіку у нічному клубі потужний удар кулаком в голову. Агресію викликало те, що незнайомець мав необережність завести розмову із його дівчиною, оскільки не помітив, що вона прийшла в заклад не сама.

Від удару чоловік впав на підлогу і помер до приїзду швидкої медичної допомоги. У подальшому судово-медична експертиза встановила, що смерть потерпілого настала внаслідок черепно-мозкової травми з переломом кісток черепа, які утворились не від падіння на підлогу, а саме від удару в лобно-скроневу ділянку голови.

До приїзду поліції та затримання обвинувачений встиг кілька разів вдарити ще й товариша потерпілого - іншого відвідувача закладу за те, що той підійшов з'ясувати причину агресії. Цей чоловік відбувся легкими тілесними ушкодженнями.

Згодом засуджений намагався покинути місце злочину, поїхавши на таксі зі своєю дівчиною, проте цьому перешкодила охорона закладу, яка попросила таксистів не везти його та швидко викликала поліцію.

В суді він заперечував свою вину і відмовився давати показання.

Чоловіку призначено 10 років позбавлення волі. Також суд задовільнив цивільний позов батьків померлого, які втратили єдиного сина, на понад 2 мільйони гривень.

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