В Киеве осудили ревнивца, который ударом в голову убил мужчину, заговорившего с его девушкой

Мужчина в нетрезвом состоянии ударил посетителя ночного клуба кулаком в голову, после чего тот умер.

В Киеве судили уроженца Сумщины, который из-за ревности ударил мужчину в голову в столичном ночном клубе, в результате чего тот умер. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Он в нетрезвом состоянии нанес мужчине в ночном клубе мощный удар кулаком в голову. Агрессию вызвало то, что у незнакомца была неосторожность завести разговор с его девушкой, поскольку не заметил, что она пришла в заведение не сама.

От удара мужчина упал на пол и умер до приезда скорой помощи. В дальнейшем судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа, которые образовались не от падения на пол, а именно от удара в лобно-височный участок головы.

До приезда полиции и задержания обвиняемый успел несколько раз ударить еще и товарища потерпевшего – другого посетителя заведения за то, что он подошел выяснить причину агрессии. Этот человек отделался легкими телесными повреждениями.

Позже осужденный пытался покинуть место преступления, поехав на такси со своей девушкой, однако этому помешала охрана заведения, которая попросила таксистов не везти его и быстро вызвала полицию.

В суде он отрицал свою вину и отказался давать показания.

Мужчине назначено 10 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск родителей умершего, потерявших единственного сына, более чем на 2 миллиона гривен.

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