Какие шансы трудоустройства в Германии для украинских беженцев, – результаты опроса

Эксперты прогнозируют хорошие возможности для трудоустройства украинцев.

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Эксперты рынка труда в Германии считают, что большинство украинских беженцев смогут трудоустроиться в среднесрочной перспективе. Однако, по результатам опроса Института исследования рынка труда и профессий (IAB), более 40% центров занятости не имеют достаточно персонала для консультирования беженцев, сообщает spiegel.de.

Участие в опросе приняли представители 256 центров занятости (63%). По результатам исследования, 80% центров занятости соглашаются с утверждением, что беженцы из Украины имеют хорошие возможности трудоустройства в Германии в среднесрочной перспективе. 74% опрошенных экспертов предполагают, что украинцам легче интегрироваться на рынке труда, чем многим другим беженцам.

56% центров занятости указали, что украинские беженцы имеют знания и навыки, актуальные для рынка труда. В 28% центров занятости считают, что украинские беженцы имеют хорошие шансы найти работу в сфере, в которой они работали в Украине. Но половина представителей Jobcenter лишь частично согласны с этим утверждением. В первом квартале 2023 года около 43% центров занятости отметили, что не имеют достаточного персонала для консультирования и трудоустройства беженцев.

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