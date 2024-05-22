Які шанси працевлаштування в Німеччині для українських біженців, – результати опитування

Експерти прогнозують хороші можливості для працевлаштування українців.

Джерело фото: biz.today.ua

Експерти ринку праці в Німеччині вважають, що більшість українських біженців зможуть працевлаштуватися у середньостроковій перспективі. Проте, за результатами опитування Інституту дослідження ринку праці та професій (IAB), понад 40% центрів зайнятості не мають достатньо персоналу для консультування біженців, повідомляє spiegel.de.

Участь в опитуванні взяли представники 256 центрів зайнятості (63%). За результатами дослідження, 80% центрів зайнятості погоджуються із твердженням, що біженці з України мають гарні можливості працевлаштування в Німеччині в середньостроковій перспективі. 74% опитаних експертів припускають, що українцям легше інтегруватися на ринку праці, ніж багатьом іншим біженцям.

56% центрів занятості вказали, що українські біженці мають знання та навички, актуальні для ринку праці. У 28% центрів зайнятості вважають, що українські біженці мають гарні шанси знайти роботу в сфері, в якій вони працювали в Україні. Але половина представників Jobcenter лише частково погоджуються з цим твердженням. У першому кварталі 2023 року близько 43% центрів зайнятості зазначили, що не мають достатнього персоналу для консультування та працевлаштування біженців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.