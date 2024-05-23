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СБУ викрила ворожого агента, який у виправній колонії формував «групи підтримки» для прориву російських ДРГ до Харкова

13:15, 23 травня 2024
За вказівкою росіян фігурант вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання.
СБУ викрила ворожого агента, який у виправній колонії формував «групи підтримки» для прориву російських ДРГ до Харкова
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Служба безпеки України викрила агента фсб, який формував «групи підтримки» для прориву російських диверсійно-розвідувальних груп до Харкова. Про це повідомляє СБУ.

Так, для виконання цього завдання окупанти залучили свого агента – в’язня з місцевої виправної колонії, який невдовзі мав вийти на волю.

За вказівкою росіян фігурант вербував інших засуджених, у яких також закінчувався термін покарання. За даними СБУ, після виходу з тюрми вони мали роз’їхатись по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріпрайонів.

«Також агресор сподівався отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним «звітом» про систему їх охорони.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсійних рейдів у прифронтові райони області в «обхід» оборонних ліній українських військ», — йдеться у повідомленні.

Служба безпеки зірвала плани ворога та викрила агента.

Встановлено, що ув’язнений був завербований фсб, коли з 2012 року відбував «строк» на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

До початку повномасштабного вторгнення рф його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України.

«Перед «етапуванням» він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

Ще в тюрмі він мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю – дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із фсб для уточнення завдань і термінів їх виконання», — вказали в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту-в’язню про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

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