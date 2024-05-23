Чи має право особа на працевлаштування за кордоном під час воєнного стану: відповідь Держпраці

Українці мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розʼяснило, чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану

Так. Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування.

Права громадян України, які працюють за кордоном, захищаються законодавством України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. (стаття 10 ЗУ «Про зайнятість населення).

Раніше ми писали, чи може штатний працівник на лікарняному виконувати роботу за цивільно-правовим договором за своєю ж посадою.

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