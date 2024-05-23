Имеет ли право лицо на трудоустройство за границей во время военного положения: ответ Гоструда

Украинцы имеют право заниматься трудовой деятельностью за границей, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государства пребывания.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, имеет ли лицо право трудоустройства за границей во время военного положения

Да. Граждане Украины имеют право заниматься трудовой деятельностью за границей, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государством пребывания.

Права граждан Украины, работающих за границей, защищаются законодательством Украины и государства пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. (Статья 10 ЗУ «О занятости населения).

Ранее мы писали, может ли штатный работник на больничном выполнять работу по гражданско-правовому договору по своей же должности.

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