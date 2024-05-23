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СБУ разоблачила вражеского агента, который в исправительной колонии формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков

13:15, 23 мая 2024
По указанию россиян фигурант вербовал других осужденных, у которых также истек срок наказания.
СБУ разоблачила вражеского агента, который в исправительной колонии формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков
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Служба безопасности Украины разоблачила агента фсб, который формировал «группы поддержки» для прорыва российских диверсионно-разведывательных групп в Харьков. Об этом сообщает СБУ.

Так, для выполнения этой задачи оккупанты привлекли своего агента – заключенного из местной исправительной колонии, который вскоре должен был выйти на свободу.

По указанию россиян фигурант вербовал других осужденных, у которых также истек срок наказания. По данным СБУ, после выхода из тюрьмы они должны были разъехаться по Харькову и пограничным поселкам региона и устанавливать геолокации украинских блокпостов и укрепрайонов.

«Также агрессор надеялся получить от своей агентуры точные координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с актуальным отчетом о системе их охраны.

Разведданные нужны были оккупантам для подготовки диверсионных рейдов в прифронтовые районы области в обход оборонных линий украинских войск», — говорится в сообщении.

Служба безопасности сорвала планы врага и разоблачила агента.

Установлено, что заключенный был завербован фсб, когда с 2012 года отбывал срок на временно оккупированной части территории Луганской области.

До начала полномасштабного вторжения рф его перевели в исправительную колонию в Харьковской области как жителя подконтрольной территории Украины.

Перед «этапированием» он получил инструкции от российской спецслужбы по проведению разведывательно-подрывной деятельности.

Еще в тюрьме ему предстояло сформировать собственную агентурную группу, а после выхода на свободу – дистанционно связаться со своим куратором из фсб для уточнения задач и сроков их выполнения», — указали в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту-заключенному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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