В Україну наближається пил з пустель Середньої Азії

27 та 28 травня можливі брудні дощі.

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Протягом 27 та 28 травня метеорологи попереджають про надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію України.

За прогнозами кандидата географічних наук та метеоролога Ігоря Кібальчича, це може призвести до помутніння неба, незначного зниження видимості та можливості появи слабковиражених «брудних» дощів.

З огляду на відсутність опадів у більшості областей, відзначається підвищений ризик лісових пожеж. Надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки може призвести до швидкого поширення вогню, тому особливу увагу слід звертати на запобігання можливих загорянь та управління вогнем.

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