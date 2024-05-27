Компанія Ілона Маска залучила 6 млрд доларів на розробку штучного інтелекту

Гроші будуть використані для виведення на ринок перших продуктів xAI.

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Американська стартап-компанія xAI відомого мільярдера Ілона Маска залучила шість мільярдів доларів у раунді фінансування серії B за підтримки венчурних фірм Andreessen Horowitz та Sequoia Capital, передає Bloomberg.

Розробка штучного інтелекту Маском тісно пов'язана з соціальною мережею X.com (колишній Twitter), де xAI розпочав свою діяльність із сервісу Grok AI.

Як зазначається, що гроші будуть використані для виведення на ринок перших продуктів xAI, створення передової інфраструктури та прискорення досліджень та розробок майбутніх технологій.

«Найближчими тижнями буде оголошено ще більше», - сказав Маск щодо питання фінансування.

У xAI поки не повідомляють, у що її оцінили після останнього раунду фінансування, але ЗМІ пишуть, що компанія буде оцінена у суму від 18 до 24 мільярдів доларів.

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