На Одещині водій шкільного автобуса ґвалтував хлопчиків

Відомо про трьох постраждалих в результаті сексуального насильства 57-річного водія.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

У Одеській області затримано водія шкільного автобуса, який вчиняв сексуальні дії щодо дітей, повідомляє ГУ Національної поліції в Одеській області. За попередніми даними, потерпілими стали троє хлопчиків.

Мати одного з потерпілих звернулася до правоохоронних органів та повідомила про неприємний інцидент, який стався з її сином.

За попередньою інформацією, 57-річний водій автобуса протягом кількох місяців запрошував дітей віком 12-13 років до свого будинку під виглядом гри у картки, де потім вчиняв статеві дії.

Встановлено, що злочинець діяв у невеликому ліцеї. Після ретельного дослідження правоохоронців та зібрання доказів, чоловікові було пред'явлено обвинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з сексуальним насильством та зґвалтуванням неповнолітніх.

Суд вирішив тримати підозрюваного під вартою. Обвинувальний акт передано до суду, а чоловіку загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або навіть довічного ув'язнення.

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