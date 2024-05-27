В Одесской области водитель школьного автобуса насиловал мальчиков

Известно о трех пострадавших в результате сексуального насилия 57-летнего водителя.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области задержан водитель школьного автобуса, который совершал сексуальные действия в отношении детей, сообщает ГУ Национальной полиции в Одесской области. По предварительным данным, пострадавшими стали трое мальчиков.

Мать одного из пострадавших обратилась в правоохранительные органы и сообщила о неприятном инциденте, который произошел с ее сыном.

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса в течение нескольких месяцев приглашал детей в возрасте 12-13 лет в свой дом под видом игры в карты, где затем совершал половые действия.

Установлено, что преступник действовал в небольшом лицее. После тщательного исследования правоохранителей и сбора доказательств, мужчине было предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, связанными с сексуальным насилием и изнасилованием несовершеннолетних.

Суд решил держать подозреваемого под стражей. Обвинительный акт передан в суд, а мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или даже пожизненного заключения.

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