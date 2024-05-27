Компания Илона Маска привлекла 6 млрд долларов на разработку искусственного интеллекта

Деньги будут использованы для вывода на рынок первых продуктов xAI.

Американская стартап-компания xAI известного миллиардера Илона Маска привлекла шесть миллиардов долларов в раунде финансирования серии B при поддержке венчурных фирм Andreessen Horowitz и Sequoia Capital, передает Bloomberg.

Разработка искусственного интеллекта Маском тесно связана с социальной сетью X.com (бывший Twitter), где xAI начал свою деятельность с сервиса Grok AI.

Как отмечается, деньги будут использованы для вывода на рынок первых продуктов xAI, создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработок будущих технологий.

«В ближайшие недели будет объявлено еще больше», - сказал Маск по вопросу финансирования.

В xAI пока не сообщают, как ее оценили после последнего раунда финансирования, но СМИ пишут, что компания будет оценена в сумму от 18 до 24 миллиардов долларов.

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