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В Украину приближается пыль из пустынь Средней Азии

13:36, 27 мая 2024
27 и 28 мая возможны грязные дожди.
В Украину приближается пыль из пустынь Средней Азии
Источник фото: pixabay.com
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В течение 27 и 28 мая метеорологи предупреждают о поступлении пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию Украины.

По прогнозам кандидата географических наук и метеоролога Игоря Кибальчича, это может привести к помутнению неба, незначительному снижению видимости и возможности появления слабовыраженных «грязных» дождей.

Учитывая отсутствие осадков в большинстве областей, отмечается повышенный риск лесных пожаров. Чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности может привести к быстрому распространению огня, поэтому особое внимание следует обращать на предотвращение возможных возгораний и управление огнем.

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