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У США озвучили позицію щодо ударів західною зброєю по території рф

08:32, 29 травня 2024
Наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України за її межами, - сказав речник Держдепу США Метью Міллер.
У США озвучили позицію щодо ударів західною зброєю по території рф
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США продовжують підтримувати незмінну позицію стосовно можливості українських військових використовувати американську зброю на території рф. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Він підкреслив, що Сполучені Штати не підтримують ідею ударів України по російській території.

«Що стосується нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це: наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України за її межами. Але якщо ви подивитеся на широкий контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що в України немає більшої підтримки, ніж з боку Сполучених Штатів», — сказав Міллер.

Зазначимо, як стало відомо, державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва виступив за надання дозволу Україні бити по території рф американською зброєю. Водночас у Білому домі точаться дискусіїщодо цього.

А прем'єрка Італії Джорджа Мелон виступила проти того, щоб Україна завдавала ударів по території рф зброєю від партнерів. 

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