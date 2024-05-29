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На українців чекають дощі, а місцями грози – що обіцяють метеорологи 29 травня

09:48, 29 травня 2024
Якою буде погода в Україні 29 травня.
На українців чекають дощі, а місцями грози – що обіцяють метеорологи 29 травня
Джерело фото: Freepik
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У середу 29 травня в Україні хмарно з проясненнями. Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозами метеорологів, 29 травня вночі на півдні країни, Вінниччині та Прикарпатті, вдень в Україні, крім більшості північних областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; вдень 23-28°, на півдні, південному-заході та Кіровоградщині 19-24°, на високогір'ї Карпат 13-18°.

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