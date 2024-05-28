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Telegram не підпадає під закон про цифрові послуги в ЄС, бо він має недостатньо користувачів – ЗМІ

21:41, 28 травня 2024
Telegram заявляє, що не має достатньо активних користувачів, щоб відповідати вимогам закону спрямованого на боротьбу з дезінформацією.
Telegram не підпадає під закон про цифрові послуги в ЄС, бо він має недостатньо користувачів – ЗМІ
Джерело фото: Unsplash
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Платформа для обміну повідомленнями Telegram ризикує отримати штраф від Європейського Союзу у межах закону про цифрові послуги, який спрямований на боротьбу з дезінформацією і поширюється на додатки, які мають більше 45 млн локальних користувачів. Про це пише «Bloomberg».

Хоча, Telegram і заявляє про те, що у нього лише 41 мільйон постійних користувачів у блоці, у ЗМІ пишуть, що деякі офіційні особи в ЄС та його державах-членах ставлять під сумнів цю заяву.

Представник Європейської комісії заявив, що вона вивчає методологію Telegram для підрахунку користувачів і продовжує стежити за розвитком ринку.

Закон про цифрові послуги набув чинності на початку цього року і дозволяє ЄС штрафувати основні платформи на суму до 6% глобальних річних продажів у разі виявлення порушень — або забороняти повторним порушникам в'їзд до ЄС.

«Ми вважаємо, що Telegram є досить великою платформою, і до неї повинні застосовуватися такі ж зобов’язання, як до Facebook, X і YouTube», – сказала прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас «Bloomberg» на початку цього місяця. За її словами, застосунок має кваліфікуватися як дуже велика онлайн-платформа.

Представник Telegram сказав, що його платформа не є ефективною для поширення дезінформації, оскільки вона не покладається на алгоритми, і компанія працює над інструментом, який дозволить національним агентствам із перевірки фактів додавати перевірену інформацію до відповідних публікацій. Крім того, за словами компанії, у застосунку менше 45 мільйонів активних користувачів, необхідних для відповідності вимогам DSA як дуже великої онлайн-платформи.

Раніше Єврокомісія почала розслідування щодо Facebook та Instagram через російську дезінформацію.

Як писала «Судово-юридична газета», ЄС напередодні виборів запросив у Meta інформацію про алгоритми Facebook, за якими він застосовує «тіньовий бан».

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