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Telegram не подпадает под закон о цифровых услугах в ЕС, потому что имеет недостаточно пользователей – СМИ

21:41, 28 мая 2024
Telegram заявляет, что не имеет достаточно активных пользователей, чтобы отвечать требованиям закона направленого на борьбу с дезинформацией.
Telegram не подпадает под закон о цифровых услугах в ЕС, потому что имеет недостаточно пользователей – СМИ
Источник фото: Unsplash
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Платформа для обмена сообщениями Telegram рискует получить штраф от Европейского Союза в рамках закона о цифровых услугах, который направлен на борьбу с дезинформацией и распространяется на приложения, имеющие более 45 млн локальных пользователей. Об этом пишет «Bloomberg».

Хотя Telegram и заявляет о том, что у него всего 41 миллион постоянных пользователей в блоке, в СМИ пишут, что некоторые официальные лица в ЕС и его государствах-членах ставят под сомнение это заявление.

Представитель Европейской комиссии заявил, что она изучает методологию Telegram для подсчета пользователей и продолжает следить за развитием рынка.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в начале этого года и позволяет ЕС штрафовать основные платформы на сумму до 6% глобальных годовых продаж в случае выявления нарушений или запрещать повторным нарушителям въезд в ЕС.

«Мы считаем, что Telegram является достаточно большой платформой, и к ней должны применяться такие же обязательства, как к Facebook, X и YouTube», - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас «Bloomberg» в начале этого месяца. По ее словам, приложение должно квалифицироваться как очень большая онлайн-платформа.

Представитель Telegram сказал, что его платформа не эффективна для распространения дезинформации, поскольку она не полагается на алгоритмы, и компания работает над инструментом, который позволит национальным агентствам по проверке фактов добавлять проверенную информацию в соответствующие публикации. Кроме того, по словам компании, в приложении менее 45 миллионов активных пользователей, необходимых для соответствия требованиям DSA как очень большой онлайн-платформы.

Ранее Еврокомиссия начала расследование в отношении Facebook и Instagram из-за российской дезинформации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ЕС накануне выборов запросил у Meta информацию об алгоритмах Facebook, по которым он применяет «теневой бан».

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