Украинцев ждут дожди, а местами грозы – что обещают метеорологи 29 мая

Какая будет погода в Украине 29 мая.

Источник фото: Freepik

В среду, 29 мая, в Украине облачно с прояснениями. Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам метеорологов, 29 мая ночью на юге страны, Виннитчине и Прикарпатье, днем в Украине, помимо большинства северных областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 9-14°; днем 23-28°, на юге, юго-западе и Кировоградщине 19-24°, на высокогорье Карпат 13-18°.

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