В США озвучили позицию по ударам западным оружием по территории рф

Наша политика состоит в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможностей для ударов Украины за ее пределами, - сказал спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

США продолжают поддерживать неизменную позицию относительно возможности украинских военных использовать американское оружие на территории рф. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают идею ударов Украины по российской территории.

«Что касается нашей политики, я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом: наша политика состоит в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов Украины за ее пределами. Но если вы посмотрите на широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что у Украины нет больше поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов», — сказал Миллер.

Отметим, как стало известно, государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев выступил за предоставление разрешения Украине бить по территории рф американским оружием. В то же время в Белом доме ведутся дискуссииотносительно этого.

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