Чоловік продав сигарети без акцизних марок: яке рішення щодо нього прийняв суд

Суд розглянув справу щодо чоловіка, який продав сигарети без акцизних марок.

У лютому на Хмельниччині поліцейські склали адмінпротокол щодо жителя Шепетівщини, котрий торгував з рук сигаретами без марок акцизного податку. Матеріали справи про вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 156 КУпАП (торгівля тютюновими виробами з рук), правоохоронці передали до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області, передає Хмельницький апеляційний суд.

Місцевий суд встановив, що у діях чоловіка немає складу інкримінованого адмінправопорушення, та перекваліфікував його дії на частину 1 статті 156 КУпАП (роздрібна торгівля тютюновими виробами без марок акцизного податку). І визнавши винним у вчиненні цього правопорушення, наклав на нього стягнення у виді 3400 гривень штрафу з конфіскацією предмета торгівлі.

Захисник подав апеляційну скаргу з проханням скасувати постанову суду першої інстанції та закрити справу у зв`язку з відсутністю в діях його підзахисного складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КУпАП.

Апеляційний суд зауважив, що за Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

«Виходячи з вказаних норм закону роздрібна торгівля тютюновими виробами та горілчаними виробами дозволяється лише суб`єкту господарювання і за наявності у суб`єкта господарювання ліцензії на роздрібну торгівлю зазначеними виробами. Отже, суб`єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 156 ч. 1 КУпАП, може бути лише суб`єкт господарювання», – зазначив ХАС.

Позаяк у матеріалах справи немає даних, що підзахисний апелянта є суб`єктом господарювання, апеляційний суд дійшов висновку, що в його діях немає складу адмінправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КУпАП.

Відтак ХАС задовольнив апеляційну скаргу – скасував постанову місцевого суду та закрив провадження у справі у зв`язку з відсутністю в діях чоловіка складу адміністративного правопорушення.

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