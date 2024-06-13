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Мужчина продал сигареты без акцизных марок: какое решение в отношении него принял суд

17:35, 13 июня 2024
Суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который продал сигареты без акцизных марок.
Мужчина продал сигареты без акцизных марок: какое решение в отношении него принял суд
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В феврале в Хмельницкой области полицейские составили админпротокол в отношении жителя Шепетовщины, торговавшего с рук сигаретами без марок акцизного налога. Материалы дела о совершении им административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 156 КУоАП (торговля табачными изделиями из рук), правоохранители передали в Славутский горрайонный суд Хмельницкой области, передает Хмельницкий апелляционный суд.

Местный суд установил, что в действиях мужчины нет состава инкриминируемого админправонарушения и переквалифицировал его действия на часть 1 статьи 156 КУоАП (розничная торговля табачными изделиями без марок акцизного налога). И признав виновным в совершении этого правонарушения, наложил на него взыскание в виде 3400 гривен штрафа с конфискацией предмета торговли.

Защитник подал апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление суда первой инстанции и закрыть дело в связи с отсутствием в действиях его подзащитного состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 КУоАП.

Апелляционный суд отметил, что по Закону Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего», розничная торговля табачными изделиями может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности, в том числе их производителями, при наличии у них лицензий на розничную торговлю

«Исходя из указанных норм закона, розничная торговля табачными изделиями и водочными изделиями разрешается только субъекту хозяйствования и при наличии у субъекта хозяйствования лицензии на розничную торговлю указанными изделиями. Следовательно, субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 156 ч. 1 КУоАП, может быть только предприятие», – отметил ХАС.

Так как в материалах дела нет данных, что подзащитный апеллянта является субъектом хозяйствования, апелляционный суд пришел к выводу, что в его действиях нет состава админправонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 КУоАП.

ХАС удовлетворил апелляционную жалобу – отменил постановление местного суда и закрыл производство по делу в связи с отсутствием в действиях мужчины состава административного правонарушения.

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