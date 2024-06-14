Нічна атака рф: Повітряні сили повідомляють про збиття 7 з 14 ракет та усіх 17 «шахедів»

ППО працювала у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА «Шахед». Про це повідомляють Повітряні сили.

Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків саратовська область рф.);

- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та краснодарського краю рф.);

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору тамбовської області рф.);

- 17 ударних БпЛА типу «Шахед-131/136» (район пусків – єйськ – рф).

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 17 ударних БпЛА типу «Шахед-131/136».

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