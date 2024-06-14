Ночная атака рф: Воздушные силы сообщают о сбитии 7 из 14 ракет и всех 17 «шахедов»

ПВО работала в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Иллюстративное фото из открытых источников

В ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты разных типов и ударные БПЛА «Шахед». Об этом сообщают воздушные силы.

Всего враг применил 31 средство воздушного нападения – 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА, а именно:

- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков саратовская область рф);

- 3 баллистических ракеты «Искандер-М» (пуски из Крыма и краснодарского края рф);

- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства тамбовской области рф.);

- 17 ударных БпЛА типа «Шахед-131/136» (район пусков – ейск – рф).

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушных цели:

- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

– 17 ударных БпЛА типа «Шахед-131/136».

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