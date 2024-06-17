Який алгоритм держреєстрації символіки громадського об’єднання: є 5 кроків

Міністерство юстиції України нагадало алгоритм державної реєстрації символіки громадського об’єднання.
Громадське обʼєднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації. Для цього необхідно подати заяву разом з низкою документів до Міністерства юстиції України.
КРОК 1: Визначити вид символіки: емблема та/або прапор та підготувати її зображення та опис.
Опис символіки має відповідати таким вимогам:
- містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки;
- містити інформацію про повне або скорочене найменування громадського об’єднання (визначене статутом громадського об’єднання);
- відповідати зображенню символіки.
КРОК 2: Провести засідання/збори уповноваженого органу організації (наприклад, правління ГО) та затвердити символіку.
Рішення про затвердження символіки має містити:
- вид символіки;
- зображення символіки;
- опис символіки з інформацією про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.
КРОК 3: Підготувати пакет документів для державної реєстрації символіки.
КРОК 4: Подати пакет документів до Міністерства юстиції України для державної реєстрації символіки.
КРОК 5: Отримати рішення про державну реєстрацію символіки.
Перелік необхідних документів для державної реєстрації символіки:
- заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування (форма 7);
- копія установчого документа юридичної особи;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис;
- зображення символіки (прапора та/або емблеми) у паперовій та електронній формі;
- опис символіки в паперовій та електронній формі;
Подати документи можна у такий спосіб:
- особисто або через уповноваженого представника (подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження);
-поштою (справжність підпису заявника на заяві про державну реєстрацію символіки повинна бути нотаріально засвідчена).
Загалом символіка громадських організацій відображає їхню ідентичність та важливість у світі, а також нагадує про їхню місію та цінності. Ці символи обʼєднують членів організації та привертають увагу громадськості до важливих питань, які вони прагнуть вирішити.
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