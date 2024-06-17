Який алгоритм держреєстрації символіки громадського об’єднання: є 5 кроків

Громадське обʼєднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації.

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Міністерство юстиції України нагадало алгоритм державної реєстрації символіки громадського об’єднання.

Громадське обʼєднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації. Для цього необхідно подати заяву разом з низкою документів до Міністерства юстиції України.

КРОК 1: Визначити вид символіки: емблема та/або прапор та підготувати її зображення та опис.

Опис символіки має відповідати таким вимогам:

- містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки;

- містити інформацію про повне або скорочене найменування громадського об’єднання (визначене статутом громадського об’єднання);

- відповідати зображенню символіки.

КРОК 2: Провести засідання/збори уповноваженого органу організації (наприклад, правління ГО) та затвердити символіку.

Рішення про затвердження символіки має містити:

- вид символіки;

- зображення символіки;

- опис символіки з інформацією про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.

КРОК 3: Підготувати пакет документів для державної реєстрації символіки.

КРОК 4: Подати пакет документів до Міністерства юстиції України для державної реєстрації символіки.

КРОК 5: Отримати рішення про державну реєстрацію символіки.

Перелік необхідних документів для державної реєстрації символіки:

- заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування (форма 7);

- копія установчого документа юридичної особи;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис;

- зображення символіки (прапора та/або емблеми) у паперовій та електронній формі;

- опис символіки в паперовій та електронній формі;

Подати документи можна у такий спосіб:

- особисто або через уповноваженого представника (подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження);

-поштою (справжність підпису заявника на заяві про державну реєстрацію символіки повинна бути нотаріально засвідчена).

Загалом символіка громадських організацій відображає їхню ідентичність та важливість у світі, а також нагадує про їхню місію та цінності. Ці символи обʼєднують членів організації та привертають увагу громадськості до важливих питань, які вони прагнуть вирішити.

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