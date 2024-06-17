Какой алгоритм госрегистрации символики общественного объединения: есть 5 шагов

Общественное объединение со статусом юридического лица может иметь собственную символику, подлежащую государственной регистрации.

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Министерство юстиции напомнило алгоритм государственной регистрации символики общественного объединения.

Общественное объединение со статусом юридического лица может иметь собственную символику, подлежащую государственной регистрации. Для этого необходимо подать заявление вместе с рядом документов в Министерство юстиции Украины.

ШАГ 1: Определение вида символики: эмблема и/или флаг и подготовка ее изображения и описания.

Описание символики должно отвечать следующим требованиям:

- содержать информацию о цветах, масштабах и пропорциях элементов символики;

- содержать информацию о полном или сокращенном наименовании общественного объединения (определенное уставом общественного объединения);

- соответствовать изображению символики.

ШАГ 2: Провести заседание/собрание уполномоченного органа организации (например, правление ОО) и утвердить символику.

Решение об утверждении символики должно содержать:

- вид символики;

- изображение символики;

- описание символики с информацией о цветах, масштабах и пропорциях элементов символики.

ШАГ 3: Подготовка пакета документов для государственной регистрации символики.

ШАГ 4: Представить пакет документов в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации символики.

ШАГ 5: Получить решение о государственной регистрации символики.

Список необходимых документов для государственной регистрации символики:

- заявление о государственной регистрации символики общественного формирования (форма 7);

- копия учредительного документа юридического лица;

- экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения уполномоченного органа управления юридического лица об утверждении символики, определении вида символики, ее описании;

- изображение символики (флаги и/или эмблемы) в бумажной и электронной форме;

- описание символики в бумажной и электронной форме;

Подать документы можно следующим образом:

- лично или через уполномоченного представителя (подается экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) документа, удостоверяющего его полномочия);

- по почте (подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации символики должна быть нотариально удостоверена).

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