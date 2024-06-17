Какой алгоритм госрегистрации символики общественного объединения: есть 5 шагов

Министерство юстиции напомнило алгоритм государственной регистрации символики общественного объединения.
Общественное объединение со статусом юридического лица может иметь собственную символику, подлежащую государственной регистрации. Для этого необходимо подать заявление вместе с рядом документов в Министерство юстиции Украины.
ШАГ 1: Определение вида символики: эмблема и/или флаг и подготовка ее изображения и описания.
Описание символики должно отвечать следующим требованиям:
- содержать информацию о цветах, масштабах и пропорциях элементов символики;
- содержать информацию о полном или сокращенном наименовании общественного объединения (определенное уставом общественного объединения);
- соответствовать изображению символики.
ШАГ 2: Провести заседание/собрание уполномоченного органа организации (например, правление ОО) и утвердить символику.
Решение об утверждении символики должно содержать:
- вид символики;
- изображение символики;
- описание символики с информацией о цветах, масштабах и пропорциях элементов символики.
ШАГ 3: Подготовка пакета документов для государственной регистрации символики.
ШАГ 4: Представить пакет документов в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации символики.
ШАГ 5: Получить решение о государственной регистрации символики.
Список необходимых документов для государственной регистрации символики:
- заявление о государственной регистрации символики общественного формирования (форма 7);
- копия учредительного документа юридического лица;
- экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения уполномоченного органа управления юридического лица об утверждении символики, определении вида символики, ее описании;
- изображение символики (флаги и/или эмблемы) в бумажной и электронной форме;
- описание символики в бумажной и электронной форме;
Подать документы можно следующим образом:
- лично или через уполномоченного представителя (подается экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) документа, удостоверяющего его полномочия);
- по почте (подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации символики должна быть нотариально удостоверена).
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