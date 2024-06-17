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Можливість виконання повноважень голови суду тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату суду – Комітет рекомендує схвалити законопроект

11:12, 17 червня 2024
Керівник апарату суду або т. в. о. керівника апарату суду, за певних умов зможе здійснювати повноваження голови суду до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді.
Можливість виконання повноважень голови суду тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату суду – Комітет рекомендує схвалити законопроект
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Тимчасово виконуючий обов'язки керівника апарату суду у разі відсутності у такому суді суддів, які здійснюють правосуддя, зможе здійснювати повноваження голови суду в частині представництва такого суду як органу державної влади.

Відповідний законопроект 11283 рекомендує схвалити Комітет Верховної Ради з питань правової політики в першому читанні шляхом внесення змін до статті 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо організації роботи судів. Автором виступає голова Комітету Денис Маслов разом з колегами. 

Так, депутати пропонують врегулювати порядок призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника апарату суду у разі відсутності у такому суді суддів, які здійснюють правосуддя, а також покладання на нього адміністративних повноважень голови суду в частині представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

В ст. 155 пропонується встановити, що у разі зміни територіальної підсудності судових справ, що розглядаються у відповідному суді, в порядку, передбаченому ч. 7 статті 147 цього Закону, та відсутності у такому суді суддів, які здійснюють правосуддя, адміністративні повноваження голови суду в частині представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами здійснює керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов'язки.

У разі одночасної відсутності в апеляційному чи місцевому суді суддів, які здійснюють правосуддя, керівника апарату суду та його заступника для належної організації роботи такого суду як юридичної особи, Голова ДСА, начальник територіального управління ДСА приймають рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника апарату суду без погодження з головою відповідного суду.

Керівник апарату суду або тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду, здійснює вказані повноваження до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді.

Навіщо потрібен цей закон

Як пояснюють автори, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Ч. 7 статті 147 Закону встановлено, що у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об'єктивних причин під час воєнного стану може бути змінено територіальну підсудність судових справ за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіальне наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду.

У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду.

Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється.

Так, на сьогодні за умови зміни територіальної підсудності судових справ, що розглядаються у відповідному суді, в порядку, передбаченому ч. 7 статті 147 цього Закону, суддя суду, територіальна підсудність справ якого змінюється, може бути без його згоди відряджений для здійснення правосуддя до суду, якому визначається територіальна підсудність справ, що перебували у провадженні суду, в якому працює суддя, а в разі відсутності вакансій у цьому суді - до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Абсолютна більшість суддів виявили бажання перевестися на підконтрольну територію України та виїхали з окупованих територій.

Водночас численні суди як першої, так і апеляційної інстанції опинились на тимчасово окупованих територіях, зв’язок з їх посадовими особами, відповідальними за подання фінансових, платіжних, розрахункових та інших організаційно-розпорядчих документів відповідного суду відсутній.

Крім того, призупинення відповідними ТУ ДСА дії трудових договорів з працівниками судів, які опинилися на ТОТ призвело до випадків відсутності в суді будь-якого працівника апарату суду.

Тому виникла необхідність у врегулюванні питання, пов’язаного з представництвом суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Керівника апарату місцевого суду, його заступника призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади начальник відповідного ТУ ДСА, а керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади голова ДСА.

Водночас здійснення повноважень керівника апарату суду не є тотожним зайняттю посади керівника апарату суду. Це допускається в разі виробничої необхідності або може бути пов’язане з розпорядчими функціями і з правом підпису відповідних документів. Аналогічна позиція викладена у рішенні РСУ від 11.04.2024 №5.

На сьогодні не врегульовано питання тимчасового виконання обов’язків керівника апарату суду в тих судах, де відсутні працівники апарату суду, а також судді (що унеможливлює внесення подання про призначення на посаду в порядку визначеному законом). Це пов'язано з тим, що відповідні норми законодавства були прийняті для застосування у мирний час, а не під час війни.

Автор: Наталя Мамченко 

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