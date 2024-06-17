В Укренерго скоригували графіки погодинних відключень на 17 червня

17 червня внесли зміни у сьогоднішніх графіках відключення світла.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Укренерго повідомляли, що у понеділок, 17 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Вранці, 17 червня, були внесені зміни у сьогоднішніх графіках відключення світла. Як зазначили в Укренерго, зменшено час дії відключень двох черг одночасно: з 19:00 до 22:00.

«Сьогодні, 17 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ): з 8:00 до 24:00 – 1 черга.

Увага! Зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: 2 черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00.

Причина – зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду», - сказано у повідомленні.

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