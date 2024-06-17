В Укрэнерго скорректировали графики почасовых отключений на 17 июня

17 июня внесли изменения в сегодняшних графиках отключения света.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Укрэнерго сообщалось, что в понедельник, 17 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений.

Утром, 17 июня, были внесены изменения в сегодняшних графиках отключения света. Как отметили в Укрэнерго, уменьшено время действия отключений двух очередей одновременно: с 19:00 до 22:00.

«Сегодня, 17 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений (ГПО): с 8:00 до 24:00 – 1 очередь.

Внимание! Уменьшено время применения большего объема ограничений: 2 очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00.

Причина – снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды», - говорится в сообщении.

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