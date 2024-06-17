Контрабандисти поховали 5 тисяч пачок цигарок у вантажних потягах

Українські митники знайшли тисячі пачок цигарок серед залізної руди на станції «Ізов».

Джерело фото: Державна митна служба України

Державна митна служба України повідомила про виявлення значної партії контрабандних цигарок на залізничній станції «Ізов». Під час митного контролю у різних потягах було виявлено тисячі прихованих від митного контролю пачок цигарок марок Marshal та Compliment.

Контрабанду було досить винахідливо сховано серед тонн залізної руди, яка прямувала до Польщі у складі єдиного вантажу від відправника з Кривого Рогу. Всього було виявлено 500 блоків або 5 тисяч пачок цигарок.

За даними митників, повідомлення про правопорушення, що містить ознаки злочину, вже скеровано до правоохоронних органів з попередньою кваліфікацією за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження.

Представники митної служби підкреслюють, що боротьба з контрабандою є одним із пріоритетних напрямів їхньої роботи та зазначають про готовність співпрацювати з правоохоронними органами для припинення незаконних поставок підакцизних товарів.

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