Комітет звернувся до спікера щодо потреби вилучити з вже прийнятого закону норму про участь в адмінпроцесі свідків та експертів з телефону чи планшету

Виявилося, що при прийнятті закону про внесення змін до КАСУ було допущено помилку.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 14 червня звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з тим, щоб вилучити із вже ухваленого в цілому закону положень про можливість участі в засіданнях адміністративних судів віддалено з своїх технічних засобів свідків та експертів на час дії воєнного стану.

«Законопроект №11133 про спрощення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Його вже проголосували в цілому на одному з останніх засідань Ради.

Проте через технічні помилки в тексті залишилося дискусійне положення про можливість участі в засіданнях адміністративних судів віддалено з своїх технічних засобів свідків та експертів на час дії воєнного стану – під час минулого комітетського обговорення його домовилися прибрати в усіх процесуальних кодексах.

Регламент ВР дозволяє виправити такі неузгодженості в законопроекті, саме це і зробив комітет – проголосував відповідне звернення до Голови Ради. Так само враховані окремі зауваження юридичного управління ВРУ» - пояснив за результатами засідання член Комітету, народний депутат Роман Бабій.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 23 травня Верховна Рада ухвалила як закон законопроект щодо вдосконалення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за яким зокрема свідок, перекладач, спеціаліст, експерт під час дії воєнного стану в разі виникнення обставин, які зумовлюють загрозу життю та безпеці учасників судового процесу, зможуть брати участь в адміністративному процесі з використанням власних гаджетів.

Загалом законопроект 11133 передбачає внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Раніше «Судово-юридична газета» детально розповідала про внесені зміни. Зокрема, змінами до процесуальних кодексів встановлено:

суддя (суддя-доповідач) розглядає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції без повідомлення учасників справи;

процесуальне судове рішення (ухвалу) за наслідками розгляду клопотання учасника справи про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції ухвалює суддя одноособово (суддя-доповідач під час колегіального розгляду справи);

представники учасників справи також мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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