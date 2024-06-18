Податківці навели особливості виправлення помилок у декларації з прибутку

Кількість помилок, які можна виправити, не обмежена.

Податківці відповіли на актуальні запитання щодо виправлення самостійно виявлених помилок та відображення донарахованих сум податкових зобов’язань за результатами перевірок в звітності з податку на прибуток. Про це повідомляє Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Яким чином донараховані суми податкових зобов’язань за результатами перевірок відображаються в податковій звітності з податку на прибуток?

Якщо контролюючим органом здійснено перевірку за звітний (податковий) період поточного року і за такий період донараховано податкове зобов’язання з податку на прибуток та прийнято податкове повідомлення – рішення, яке є узгодженим та не оскаржується платником податків, узгоджені суми донарахованого податку та штрафних (фінансових) санкцій нараховані в інтегрованій картці платника податків та сплачені платником до бюджету на підставі податкового повідомлення – рішення, а термін подання Декларації за наступний звітний (податковий) період у межах поточного звітного року не настав, результати перевірки впливають на показник фінансового результату до оподаткування за наступний звітний (податковий) період поточного року, оскільки Декларація розраховується наростаючим підсумком.

При цьому показники декларації заповнюються у такому порядку:

у рядках 1 «Дохід від будь-якої діяльності» та 2 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності» зазначаються дані згідно з даними бухгалтерського обліку. Тобто з урахуванням результатів документальної перевірки, які вплинули на показники фінансової звітності;

показник рядку 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності» декларації відповідно враховується при визначенні об'єкта оподаткування у рядку 04 «Об'єкт оподаткування» декларації (а отже і впливає на обчислення податку на прибуток за поточний звітний період);

у рядку 19 Декларації відображається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього податкового періоду (різниця показників: р. 17 - р. 18 декларації).

Платнику податків, який просто відобразив результати перевірки у фінансовій звітності, доведеться знову сплатити з донарахованої суми податок на прибуток (хоча його і так було вже нараховано в інтегрованій картці платника податку на підставі повідомлення-рішення податківців і сплачено платником податку). З метою уникнення подвійного нарахування податку на прибуток за декларацією, в якій для визначення фінансового результату до оподаткування було враховано результати документальної перевірки, доцільно:

рядок 18 декларації за звітний період збільшити на донараховану за результатами документальної перевірки суму податку (тобто показати суму такого донарахування як ПЗ за попередній звітний період);

разом з декларацією подати доповнення до неї, передбачене п. 46.4 ПКУ. Таке доповнення складається за довільною формою, з поясненнями складових для розрахунку відповідних показників декларації та із зазначенням суми донарахованого за результатами документальної перевірки податку на прибуток, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в декларації.

Яким чином можливо виправити самостійно виявлені помилки в податковій звітності з податку на прибуток?

Існує 3 способи виправлення помилок у звітній декларації:

1. Звітна нова - якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, декларація має статус.

2. Уточнююча податкова декларація за формою, чинною на час її подання (п. 50.1 ПКУ) - відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу – це 1 095 днів) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації. При поданні уточнюючої Декларації у полях 2 та 3 зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення, тобто період з поля 2 співпадає з періодом вказаним у полі 3.

Строк давності для самостійного виправлення помилок, що допущені платником у раніше поданій звітності, подовжується на період його зупинення з 18 березня 2020 року до 31 липня 2023 року (включно), оскільки з 01.08.2023 відновлено перебіг строку давності.

3. Складання додатка ВП «Розрахунок податкових зобов’язань, за період у якому виявлено помилку» до поточної декларації. У такому додатку уточнюються показники за попередні звітні періоди, в яких виявлено помилки.

Важливі нюанси щодо подання додатка ВП:

1) у складі декларації може бути поданий тільки один додаток ВП, тобто виправити можна показники лише одного звітного періоду, проте кількість помилок, які можна виправити, не обмежена;

2) до додатка ВП не складаються додатки за період, що виправляється. І це можна віднести до переваг такого шляху самовиправлення. Проте іноді принципово важливо провести виправлення через додатки, в такому разі доцільно виправлятися уточненою декларацією;

3) виправлення помилки доцільно оформити бухгалтерською довідкою;

4) сплатити донараховані податкові зобов’язання, а також штрафні санкції та пеню (у разі наявності) необхідно не пізніше граничних термінів сплати податкових зобов’язань за поточною декларацією, у складі якої подається додаток ВП.

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