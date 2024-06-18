Налоговики привели особенности исправления ошибок в декларации по прибыли

Количество ошибок, которые можно исправить, не ограничено.

Налоговики ответили на актуальные вопросы исправления самостоятельно выявленных ошибок и отражения доначисленных сумм налоговых обязательств по результатам проверок в отчетности по налогу на прибыль. Об этом сообщает Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Каким образом доначисленные суммы налоговых обязательств по результатам проверок отражаются в налоговой отчетности по налогу на прибыль?

Если контролирующим органом осуществлена ​​проверка за отчетный (налоговый) период текущего года и за такой период доначислено налоговое обязательство по налогу на прибыль и принято налоговое уведомление – решение, согласованное и не обжалуемое налогоплательщиком, согласованы суммы доначисленного налога и штрафных (финансовых) ) санкций начисленные в интегрированной карточке налогоплательщика и уплаченные плательщиком в бюджет на основании налогового уведомления – решение, а срок подачи Декларации за следующий отчетный (налоговый) период в пределах текущего отчетного года не наступил, результаты проверки влияют на показатель финансового результата до налогообложения за следующий отчетный (налоговый) период текущего года, поскольку Декларация рассчитывается нарастающим итогом.

При этом показатели декларации заполняются в следующем порядке:

в строках 1 «Доход от любой деятельности» и 2 «Финансовый результат для налогообложения (прибыль или убыток), определенный в финансовой отчетности» указываются данные согласно данным бухгалтерского учета. То есть с учетом результатов документальной проверки, повлиявших на показатели финансовой отчетности;

показатель строки 02 «Финансовый результат до налогообложения (прибыль или убыток), определенный в финансовой отчетности» декларации, соответственно, учитывается при определении объекта налогообложения в строке 04 «Объект налогообложения» декларации (а следовательно и влияет на исчисление налога на прибыль за текущий отчетный период);

в строке 19 Декларации отражается налог на прибыль, начисленный по результатам последнего налогового периода (разница показателей: р. 17 – р. 18 декларации).

Налогоплательщику, просто отразившему результаты проверки в финансовой отчетности, придется снова уплатить с доначисленной суммы налог на прибыль (хотя он и так был уже начислен в интегрированной карточке налогоплательщика на основании сообщения-решения налоговиков и уплачен налогоплательщиком). Во избежание двойного начисления налога на прибыль по декларации, в которой для определения финансового результата до налогообложения были учтены результаты документальной проверки, целесообразно:

строку 18 декларации за отчетный период увеличить на доначисленную по результатам документальной проверки сумму налога (т.е. показать сумму такого доначисления, как ПО за предыдущий отчетный период);

вместе с декларацией представить дополнение к ней, предусмотренное п. 46.4 НКУ. Такое дополнение составляется по произвольной форме, с пояснениями составляющих для расчета соответствующих показателей декларации и с указанием суммы доначисленного по результатам документальной проверки налога на прибыль, указав об этом в специально отведенном месте в декларации.

Как можно исправить самостоятельно выявленные ошибки в налоговой отчетности по налогу на прибыль?

Существует 3 способа исправления ошибок в отчетной декларации:

1. Отчетная новая - если после подачи декларации за отчетный период налогоплательщик представляет новую декларацию с исправленными показателями до истечения предельного срока подачи декларации за такой же отчетный период, декларация имеет статус.

2. Уточняющая налоговая декларация по форме, действующей на момент ее подачи (п. 50.1 НКУ) – в соответствии с п. 50.1 ст. 50 Налогового кодекса Украины, в случае если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных статьей 102 настоящего Кодекса – это 1095 дней) налогоплательщик самостоятельно обнаруживает ошибки, содержащиеся в ранее представленной им налоговой декларации. При представлении уточняющей Декларации в полях 2 и 3 указывается отчетный (налоговый) период, за который производится уточнение, то есть период с поля 2 совпадает с периодом указанным в поле 3.

Срок давности для самостоятельного исправления ошибок, допущенных плательщиком в ранее представленной отчетности, продлевается на период его остановки с 18 марта 2020 года по 31 июля 2023 года (включительно), поскольку с 01.08.2023 восстановлен срок давности.

3. Составление приложения ОП «Расчет налоговых обязательств, за период в котором обнаружена ошибка» к текущей декларации. В таком приложении уточняются показатели за предыдущие отчетные периоды, в которых обнаружены ошибки.

Важные нюансы по представлению приложения ОП:

1) в составе декларации может быть подано только одно приложение ОП, то есть исправить можно показатели только одного отчетного периода, однако количество исправимых ошибок не ограничено;

2) к приложению ОП не составляются приложения за исправляемый период. И это можно отнести к преимуществам такого пути самоисправления. Однако иногда важно провести исправления через приложения, в таком случае целесообразно исправляться уточненной декларацией;

3) исправление ошибки целесообразно оформить бухгалтерской справкой;

4) уплатить доначисленные налоговые обязательства, а также штрафные санкции и пеню (при наличии) необходимо не позднее предельных сроков уплаты налоговых обязательств по текущей декларации, в составе которой подается приложение ОП.

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