Комитет обратился к спикеру о необходимости изъять из уже принятого закона норму об участии в админпроцессе свидетелей и экспертов по телефону или планшету

Оказалось, что при принятии закона о внесении изменений в КАСУ была допущена ошибка.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 14 июня обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с тем, чтобы изъять из уже принятого в целом закона положений о возможности участия в заседаниях административных судов удаленно со своих технических средств свидетелей и экспертов на время действия военного положения.

«Законопроект №11133 об упрощении участия в судебном заседании в режиме видеоконференции. Его уже проголосовали в целом на одном из последних заседаний Рады.

Однако из-за технических ошибок в тексте осталось дискуссионное положение о возможности участия в заседаниях административных судов удаленно со своих технических средств свидетелей и экспертов во время действия военного положения – во время прошлого комитетского обсуждения его договорились убрать во всех процессуальных кодексах.

Регламент ВР позволяет исправить такие неувязки в законопроекте, именно это и сделал комитет – проголосовал соответствующее обращение к Председателю Рады. Также учтены отдельные замечания юридического управления ВРУ» - объяснил по результатам заседания член Комитета, народный депутат Роман Бабий.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 23 мая Верховная Рада приняла как закон законопроект об усовершенствовании участия в судебном заседании в режиме видеоконференции, по которому в частности свидетель, переводчик, специалист, эксперт во время действия военного положения в случае возникновения обстоятельств, которые предопределяют угрозу жизни и безопасности участников судебного процесса, смогут участвовать в административном процессе с использованием собственных гаджетов.

В целом законопроект 11133 предусматривает внесение изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию участия в судебном заседании в режиме видеоконференции. Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала о внесенных изменениях. В частности, изменениями в процессуальные кодексы установлено:

судья (судья-докладчик) рассматривает заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела;

процессуальное судебное решение (определение) по результатам рассмотрения ходатайства участника дела об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции принимает судья единолично (судья-докладчик во время коллегиального рассмотрения дела);

представители участников дела также имеют право участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции и прочее.

Автор: Наталя Мамченко

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