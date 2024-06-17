Контрабандисты похоронили 5 тысяч пачек сигарет в грузовых поездах

Украинские таможенники нашли тысячи пачек сигарет среди железной руды на станции «Изов».

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Государственная таможенная служба Украины сообщила об обнаружении значительной партии контрабандных сигарет на железнодорожной станции «Изов». Во время таможенного контроля в разных поездах было обнаружено тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет марок Marshal и Compliment.

Контрабанда была достаточно изобретательно спрятана среди тонн железной руды, которая направлялась в Польшу в составе единого груза от отправителя из Кривого Рога. Всего было обнаружено 500 блоков или 5 тысяч пачек сигарет.

По данным таможенников, сообщение о правонарушении, содержащее признаки преступления, уже направлено в правоохранительные органы с предварительной квалификацией по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконная транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного производства.

Представители таможенной службы подчеркивают, что борьба с контрабандой является одним из приоритетных направлений их работы и отмечают о готовности сотрудничать с правоохранительными органами для прекращения незаконных поставок подакцизных товаров.

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